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вторник, 31 августа 2021 14:12

Оккупанты на Донбассе убили Романа Задорожного

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Оккупанты на Донбассе убили Романа Задорожного
На фото убитый оккупантами воин Роман Задорожный. Фото: facebook.com/LvivskaODA/

На Донбассе, в районе операции Объединенных сил, погиб военный из Львовской области Роман Задорожный.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА

"30 августа вблизи Попасной Луганской области погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила", - говорится в сообщении.

Военный погиб в результате обстрелов боевиков, еще двое воинов получили ранения и травмы, отметила уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

"В течение августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла девять своих защитников, 28 были ранены", - написала Денисова в Telegram.

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За прошедшие сутки, 30 августа, на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима тишины. Били по украинским позициям из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, с БПЛА сбросили гранату ВОГ-17.

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