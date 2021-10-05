Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 963
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 576
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2682
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 864
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3501
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4347
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3924
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 576
Фото
Все фото
32
4
28
6
4
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Видео
Все видео
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1908
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 468
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8433
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 666
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 октября 2021
Просмотров: 540
Плітки
– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. ...
вторник, 05 октября 2021 14:39

Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы

1 Комментировать
Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы
Боевики РФ свозят на передовую оружие и боеприпасы. Фото: Анатолий Степанов, УНИАН

Российские боевики в Донецкой и Луганской областях скрыто готовят активизацию обстрелов украинских позиций. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей один (Донецк) и два (Луганск) армейских корпусов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ

Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду на передовую также скрыто прибывают диверсионно-разведывательные подразделения. Возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.

"Таким образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирование ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - заявила разведка.

За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. На вооруженные провокации украинские военные открывали огонь и заставили врага прекратить огневую активность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

Император основал Черновицкий университет

Самое читаемое
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 11457
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 10926
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 4491
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4095
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3420
Донбасс
На Донбассе зафиксировали новые нарушения
На Донбассе зафиксировали новые нарушения Просмотров: 72
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
 1 Просмотров: 2610
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения 1 Просмотров: 72
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
 Просмотров: 126
На Донбассе построят два аэропорта
На Донбассе построят два аэропорта Просмотров: 504
Больше всего комментируют
14
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
5
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
5
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
2
"Оффшор 95" Зеленского: сорвали премьеру скандального фильма-расследования
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
Голосов: 11639
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть