Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы

Боевики РФ свозят на передовую оружие и боеприпасы. Фото: Анатолий Степанов, УНИАН

Российские боевики в Донецкой и Луганской областях скрыто готовят активизацию обстрелов украинских позиций. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей один (Донецк) и два (Луганск) армейских корпусов", - говорится в сообщении.

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Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду на передовую также скрыто прибывают диверсионно-разведывательные подразделения. Возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.

"Таким образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирование ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - заявила разведка.

За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. На вооруженные провокации украинские военные открывали огонь и заставили врага прекратить огневую активность.