На Донбассе зафиксировали новые нарушения

Украинские военные в Донбассе / Getty Images

За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.

У Лебединского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

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Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии разграничения. Потерь среди украинских военных нет.

На вооруженные провокации украинские военные открывали огонь и заставили врага прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 утра, 5 октября, нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

В течение 3 октября русские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.