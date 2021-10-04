Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 837
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 513
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2511
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1512
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 846
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3411
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4266
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3699
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 540
Фото
Все фото
32
4
28
6
4
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Видео
Все видео
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1746
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 450
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8334
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 648
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 522
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
понедельник, 04 октября 2021 15:12

Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ

1 Комментировать
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Мужчину задержали в хостеле в Киеве. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ в Киеве задержали боевика ДНР.

Он входил в группировку, которая в 2014-м убивала раненых украинских военных, сообщает СБУ.

"Злоумышленник проводил разведку для артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Боевика задержали в хостеле. Он прибыл туда с территории временно оккупированного Крыма.

Является жителем временно неподконтрольного Донецка. В 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Был в составе "Оплота", затем разведгруппы боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Боевика ЛНР, который сбежал от террористов на позиции украинских военных, задержали и допросили. Он родом из Попасной. На оккупированную территорию выехал в 2014-м с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований. Видео допроса обнародовала СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Подо Львовом аварийно сел лайнер: погибли пятеро людей

В США признали Голодомор геноцидом

Грузовой самолет упал на дом

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 7443
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 4725
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 15 Просмотров: 3735
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 3195
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2511
Донбасс
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения 1 Просмотров: 72
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
 Просмотров: 126
На Донбассе построят два аэропорта
На Донбассе построят два аэропорта Просмотров: 423
Оккупанты на передовой били из минометов и пулеметов: есть раненый
Оккупанты на передовой били из минометов и пулеметов: есть раненый Просмотров: 72
Российский оккупант на Донбассе бьет с артиллерии и минометов. Ранили украинского воина
Российский оккупант на Донбассе бьет с артиллерии и минометов. Ранили украинского воина Просмотров: 252
Больше всего комментируют
15
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
4
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
2
У Украины нет времени рассчитывать, пока страну примут в ЕС - Зеленский
Голосов: 11636
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть