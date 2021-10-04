Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ

Мужчину задержали в хостеле в Киеве. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ в Киеве задержали боевика ДНР.

Он входил в группировку, которая в 2014-м убивала раненых украинских военных, сообщает СБУ.

"Злоумышленник проводил разведку для артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Боевика задержали в хостеле. Он прибыл туда с территории временно оккупированного Крыма.

Является жителем временно неподконтрольного Донецка. В 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Был в составе "Оплота", затем разведгруппы боевиков.

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Ему сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Боевика ЛНР, который сбежал от террористов на позиции украинских военных, задержали и допросили. Он родом из Попасной. На оккупированную территорию выехал в 2014-м с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований. Видео допроса обнародовала СБУ.