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суббота, 10 июля 2021 18:23

Оккупанты на Донбассе били с минометов и запускали беспилотники

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Оккупанты на Донбассе били с минометов и запускали беспилотники
Российские наемники обстреляли украинские позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Водяного, что у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широконого российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

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В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Песков вооруженные формирования Российской Федерации стреляли из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали три пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

9 июля на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб сержант 24-летний Евгений Курасов. Воин был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532.

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