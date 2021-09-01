Оккупанты били по позициям ВСУ из пушек: чем все закончилось

31 августа вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет, отчитываются в штабе ООС.

Так, в направлении Широкино Мариупольского района Донецкой области российские наемники обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановка Попаснянского района Луганской области противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Близ Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки Ясиноватского района Донецкой области враг стрелял из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ дорого заплатит: как США могут помочь Украине на Донбассе

Также российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Красногоровки из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

У Марьинки, что в Донецкой области противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В августе 2021 года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.