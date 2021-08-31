РФ дорого заплатит: как США могут помочь Украине на Донбассе

Курт Волкер рассказал о роли США в войне Украины и России. Фото: facebook.com/pressjfo.news

К урегулированию конфликта на востоке Украины нужно активнее привлекать США. Для этого необязательно расширять Нормандский формат. Прежде всего необходимо назначить нового спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины.

"Должен быть уполномоченный, который бы нес ответственность за все, что касается урегулирования конфликта. Но сейчас существует определенный пробел, и такая ситуация продолжается уже несколько лет. Очень важно, чтобы США активнее занялись этим вопросом", - сказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер в интервью телеканалу "Дом".

Чтобы США могли присоединиться к Нормандскому формату нужно положительное решение всех четырех участников.

"Нормандский формат создали Франция и Германия совместно с Украиной и Россией. Если спросить любую из сторон, кроме Украины, - они бы не захотели добавлять США. Но вопрос, в каком формате, или вне его помогать отстаивать Украину, не столь важно. Реальная проблема в том, чтобы сейчас изменить счет с Россией. Считает, что она может продолжать агрессию с относительно небольшими потерями, без сопротивления Франции и Германии, и без изменений в контексте переговоров. США должны сыграть ведущую дипломатическую роль, убедив Францию, Германию, НАТО, ЕС, Великобританию, Канаду давать отпор российской агрессии", - подчеркнул дипломат.

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Давление приведет к тому, что ситуация в России будет ухудшаться, и она вынуждена согласиться на эффективные переговоры. Украинское правительство всегда готов выполнять договоренности о мире в Украине.

"В свою очередь Россия этого просто не хочет. Поэтому нужно сделать так, чтобы для России счет и цена изменились. Должна понять, что такая политика обойдется ей слишком дорого", - резюмировал дипломат.

Обстрелами в зоне ООС российская сторона стремится послать сигнал США, чтобы предостеречь их от сближения с Украиной. Если наши военные будут активно отвечать противнику - Украину могут обвинить в провоцировании обострения и агрессии. Россия хочет, чтобы Байден не выполнял просьб Зеленского. Ее главная цель, чтобы США не поощряли продвижение Украины в НАТО и не перебрасывали свои войска на ее территорию.