 
Ексклюзивы
1/5
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
Просмотров: 243
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 945
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 927
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 5679
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 10719
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 891
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1728
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 972
Фото
Все фото
4
4
4
27
18
На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих
На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
Видео
Все видео
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Снаряды вызвали пожар: показали последствия обстрела Авдеевки
Снаряды вызвали пожар: показали последствия обстрела Авдеевки
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Просмотров: 522
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 963
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1584
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1215
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1710
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 459
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 14:52

"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш

  Комментировать
&quot;Обострение под Авдеевкой - сигнал США&quot; - Гармаш
Сергей Гармаш: "Снайперский огонь использовался для давления на украинскую власть. Американскому руководству же посылается более четкий сигнал – угроза серьезного вооруженного конфликта". Фото: Тарас Подолян

Обстрелами в зоне ООС российская сторона стремится послать сигнал США, чтобы предостеречь их от сближения с Украиной. Если наши военные будут активно отвечать противнику - Украину могут обвинить в провоцировании обострения и агрессии.

Об этом Gazeta.ua рассказывает представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Обострение на Донбассе имеет вполне прагматичную причину, - говорит он. - Руководство РФ не апеллирует такими эмоциональными вещами как реакция на военный парад на День Независимости или исполнение украинскими десантниками песни о Путине. Активизация боевых действий, скорее всего, связана со встречей президентов Зеленского и Байдена".

Россия стремится продемонстрировать Соединенным Штатам, что любая помощь Украине с их стороны может спровоцировать конфликт в горячей форме, считает эксперт.

"А Джо Байдену на фоне последних событий в Афганистане, а также ситуации с "Северным потоком-2" невыгодно быть втянутым в еще один горячий конфликт", - отмечает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами. Имеем раненых

С начала этого года большинство потерь на передовой была в результате снайперского огня. Обстрел украинских позиций из крупнокалиберного оружия - это явный сигнал, предупреждение, отмечает Гармаш.

"Снайперский огонь использовался для давления на украинскую власть. Мол, если вы не согласитесь на наши условия, мы вас будем убивать. Американскому руководству же посылается более четкий сигнал - угроза серьезного вооруженного конфликта в союзническом регионе", - утверждает он.

Россия хочет, чтобы Байден не выполнял просьб Зеленского. Ее главная цель, чтобы США не поощряли продвижение Украины в НАТО и не перебрасывали свои войска на ее территорию, отмечает эксперт.

Достаточно ли адекватно отвечают наши военные - сказать трудно, когда находишься не на передовой, отмечает Гармаш.

"Из-под Авдеевки наши бойцы сообщали, что они вообще не отвечают на обстрелы. Проблема в том, что если украинские военные начнут активно отвечать на российские обстрелы, тогда Украину могут обвинить в обострении конфликта", - указывает он.

Действия Владимира Зеленского в данной ситуации правильные, считает Гармаш.

"Сейчас главное, чтобы Украину, не обвинили в агрессии. Цель обстрелов - послать сигнал нашим союзникам. За три часа обстрела под Авдеевкой не пострадал ни один гражданский, у военных только осколочные ранения. Эти обстрелы - предупреждение. До встречи президентов в Вашингтоне Украина не должна обострять ситуацию. Когда встреча завершится, тогда можно отвечать так, чтобы с той стороны не захотели стрелять", - заключает он.

Российские боевики на Донбассе 28 августа 18 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четыре - боевые травмы.

Также оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Пострадавших среди местного населения нет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Кучма создал СНБО

Председатель правительства застрелил жену и себя

Убили президента и премьера

Хотинскую крепость захватили за день

Фани Каплан сделала покушения на Ленина

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 14194
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 10566
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 7326
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 5949
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7
 Просмотров: 5679
Донбасс
Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами. Имеем раненых
Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами. Имеем раненых Просмотров: 171
На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ
На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ Просмотров: 126
Обострение на Донбассе. Тяжело ранили украинского военного
Обострение на Донбассе. Тяжело ранили украинского военного Просмотров: 450
Умер Герой Украины Александр Петраковский
Умер Герой Украины Александр Петраковский Просмотров: 2097
В Киев будут судить "экс-заместителя министра топлива и энергетики" ДНР
В Киев будут судить "экс-заместителя министра топлива и энергетики" ДНР Просмотров: 270
Больше всего комментируют
3
Испытали атомную бомбу
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
2
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
2
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Голосов: 11556
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть