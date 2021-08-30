"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш

Сергей Гармаш: "Снайперский огонь использовался для давления на украинскую власть. Американскому руководству же посылается более четкий сигнал – угроза серьезного вооруженного конфликта". Фото: Тарас Подолян

Обстрелами в зоне ООС российская сторона стремится послать сигнал США, чтобы предостеречь их от сближения с Украиной. Если наши военные будут активно отвечать противнику - Украину могут обвинить в провоцировании обострения и агрессии.

Об этом Gazeta.ua рассказывает представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Обострение на Донбассе имеет вполне прагматичную причину, - говорит он. - Руководство РФ не апеллирует такими эмоциональными вещами как реакция на военный парад на День Независимости или исполнение украинскими десантниками песни о Путине. Активизация боевых действий, скорее всего, связана со встречей президентов Зеленского и Байдена".

Россия стремится продемонстрировать Соединенным Штатам, что любая помощь Украине с их стороны может спровоцировать конфликт в горячей форме, считает эксперт.

"А Джо Байдену на фоне последних событий в Афганистане, а также ситуации с "Северным потоком-2" невыгодно быть втянутым в еще один горячий конфликт", - отмечает он.

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С начала этого года большинство потерь на передовой была в результате снайперского огня. Обстрел украинских позиций из крупнокалиберного оружия - это явный сигнал, предупреждение, отмечает Гармаш.

"Снайперский огонь использовался для давления на украинскую власть. Мол, если вы не согласитесь на наши условия, мы вас будем убивать. Американскому руководству же посылается более четкий сигнал - угроза серьезного вооруженного конфликта в союзническом регионе", - утверждает он.

Россия хочет, чтобы Байден не выполнял просьб Зеленского. Ее главная цель, чтобы США не поощряли продвижение Украины в НАТО и не перебрасывали свои войска на ее территорию, отмечает эксперт.

Достаточно ли адекватно отвечают наши военные - сказать трудно, когда находишься не на передовой, отмечает Гармаш.

"Из-под Авдеевки наши бойцы сообщали, что они вообще не отвечают на обстрелы. Проблема в том, что если украинские военные начнут активно отвечать на российские обстрелы, тогда Украину могут обвинить в обострении конфликта", - указывает он.

Действия Владимира Зеленского в данной ситуации правильные, считает Гармаш.

"Сейчас главное, чтобы Украину, не обвинили в агрессии. Цель обстрелов - послать сигнал нашим союзникам. За три часа обстрела под Авдеевкой не пострадал ни один гражданский, у военных только осколочные ранения. Эти обстрелы - предупреждение. До встречи президентов в Вашингтоне Украина не должна обострять ситуацию. Когда встреча завершится, тогда можно отвечать так, чтобы с той стороны не захотели стрелять", - заключает он.

Российские боевики на Донбассе 28 августа 18 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четыре - боевые травмы. Также оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Пострадавших среди местного населения нет.