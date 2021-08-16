Оккупанты атаковали ВСУ гранатометным огнем

15 августа оккупанты обстреляли украинцев из гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

15 августа российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Неподалеку от Светлодарска в Бахмутском районе Донецкой области боевики обстреливали позиции ВСУ с автоматических станковых гранатометов, сообщили в Минобороны.

Вблизи Золотого-4 Северодонецкого района Луганской области враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Катериновки Марьинского района Донецкой области противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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На вражеские обстрелы украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Сегодня утром боевики режима тишины не нарушали.

Боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей. ОБСЕ зафиксировала 3 гаубицы и 15 танков, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Новоселовка. Речь идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 "Гвоздика" и танках Т-72 (10 ед.), Т-64 (2 ед) и неустановленного типа (3 ед.).