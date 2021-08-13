Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику

На Донбассе размещают тяжелую боевую технику. Фото: Украинская правда

Боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей.

Беспилотники заметили танки, гаубицы и БМП в Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

ОБСЕ зафиксировала 3 гаубицы и 15 танков, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Новоселовка.

Речь идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 "Гвоздика" и танках Т-72 (10 ед.), Т-64 (2 ед) и неустановленного типа (3 ед.).

"На вышеупомянутом полигоне возле Новоселовки наблюдатели видели 7 боевых машин пехоты", - говорится в сообщении ОБСЕ.

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Служба безопасности Украины начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионных и террористических угроз на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.