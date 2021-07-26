Оккупанты атаковали ВСУ. Есть тяжело ранены

Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

25 июля вооруженные формирования России 11 разув нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военных ранены. Одного задело осколком, у другого боевое травмирования. Оба в больнице в состоянии средней тяжести.

Вчера боевики стреляли из вооружения БМП-1, станковых протитанклвих, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го и 82-го калибра, стрелкового оружия. Под прицел попали позиций ВСУ возле населенных пунктов Луганщины, в частности Крымского, Причепиловки Новоайдарского района, Новозвановки Попаснянского роайона, а также Южного и Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области, отчитываются в ООС.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.

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Сегодня утром оккупанты уже трижды нарушили режим тишины. Целились вблизи Песков Ясиноватского района, Авдеевки Покровского района Донецкой области и Причепиловки. Использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные комплексы.

24 июля вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 82-го калибра и противотанковых ракетных комплексов. Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Донецкой области, в частности Водяного, Широкинго, Авдеевки, Южного, Нью-Йорка, а также вблизи Новоташковского и Золотого-4, что в Луганской областе.