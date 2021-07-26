Россияне блокируют работу почти всех КПВВ на Донбассе

Почти все КПВВ на Донбассе не работают. Фото: Укринформ

Из семи контрольных пунктов въезда-выезда, находящихся на линии фронта в Донбассе, полноценный пропуск граждан осуществляет только "Станица Луганская"

"Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины... С семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в" Станице Луганской", - говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции Объединенных сил.

Пассажиропоток на КПВВ "Станица Луганская" по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%.

"Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9991 человек, а на контролируемую территорию - 10019 человек", - отмечают в штабе ООС.

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На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая нехватка питьевой воды. Оккупационные власти РФ критически ограничили поставки питьевой воды населению, в жару может повлиять на сильное ухудшение качества воды.