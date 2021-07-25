Оккупанты засыпали ВСУ ракетами. Чем все закончилось

24 июля наемники РФ 9 раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

24 июля вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 82-го калибра и противотанковых ракетных комплексов.

Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Донецкой области, в частности Водяного, Широкинго, Авдеевки, Южного, Нью-Йорка, а также вблизи Новоташковского и Золотого-4, что в Луганской областе, отчитываются в ООС.

Кроме того, зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель

Сегодня утром оккупанты стреляли на Луганщине в направлении Новозвановки. Использовали вооружение БМП-1, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

За все время действия режима прекращения огня на Донбассе от обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 45 украинских военных. Еще 150 защитников пострадали. В целом за время боевых действий на Донбассе погибли 2705 украинских военнослужащих, еще 10 280 - получили ранения.