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пятница, 23 июля 2021 09:30

От обстрелов россиян погибли 45 воинов за год перемирия - ВСУ

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От обстрелов россиян погибли 45 воинов за год перемирия - ВСУ
Назвали количество погибших украинских военных на Донбассе. Фото: ua.news

За все время действия режима прекращения огня на Донбассе от обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 45 украинских военных.

Еще 150 защитников пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

В целом за время боевых действий на Донбассе погибли 2705 украинских военнослужащих, еще 10 280 - получили ранения.

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Это данные по состоянию на 18 июля 2021 года. В эту статистику не входят военнослужащие, погибшие в результате подрыва на взрывных устройствах.

Режим прекращения огня на Донбассе ввели 27 июля 2020-го. Он действует с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков.

Высший суд в Праге, Чехия, увеличил наказание белорусу Алексею Фадееву, который участвовал в боевых действиях против Украины на Донбассе. Ему присудили 21 год лишения свободы.

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