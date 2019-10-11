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пятница, 11 октября 2019 19:20

Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь

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Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Девочка родилась в зоне ООС и теперь там растет

Офицер вооруженных сил Украины Татьяна Науменко уже более года в зоне боевых действий воспитывает дочь - полуторагодовалого Софию. Девочка там родилась и теперь растет.

Татьяна Науменко участвует в российско-украинской войне с самого начала. До этого была волонтеркой. Служит заместителем комбата с морально-психологического обеспечения 24-й отдельной механизированной бригады, пишет Zahid.net.

"Требования к женщине, пожалуй, на три головы выше, чем к мужчинам на те же должности. Если человек может себе позволить и расслабиться, и что-то не так повести, то женщина такое сделает, то оно сразу видно и оно сразу это чувствуется в отношении. Поэтому самоорганизация, самодисциплина и выносливость - она должна быть в разы выше, чем у мужчины", - говорит Татьяна Науменко.

На Востоке, рассказывают родители, воспитывать ребенка трудно, но возможно. На передовой Софийка не бывает, но между военных - уже своя. Таня в шутку говорит, что девочка - будущий министр обороны.

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"Конечно, совмещать службу и воспитания дочери - тяжеловато, но стараемся приложить максимум усилий, чтобы она ничего не нуждалась. И, соответственно, росла здоровой на радость родителям и на радость дедушки и бабушки ", - добавляет отец Софии и командир батальона 24-й отдельной механизированной бригады Анатолий Самброс.

Пока Анатолий и Татьяна не знают, что делать, когда Софийка подрастет и придется идти в школу. Впрочем, к тому времени имеют одно очень важное дело: сохранить Украины.

"И ты понимаешь, что если мы сейчас просто расслабимся, если мы сейчас сдадимся, сдуемся все вместе, то у них не будет будущего. Просто глядя ей в глаза, мы очень прекрасно понимаем, что если не мы, то мы им очень такой багаж оставим, этим детям, очень тяжелый", - говорит Татьяна.

Умер один из самых старших добровольцев на Донбассе, 71-летний Владислав Бунецкий, позывной "Седой". Владислав Бунецкий родом из Стрыя. Защищать страну пошел в 68 лет.

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