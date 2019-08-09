Умер самый старший доброволец на Донбассе

Владислав Бунецкий умер в возрасте 71 год. Фото: Ярослав Тимчишин.

Умер один из самых старших добровольцев на Донбассе, 71-летний Владислав Бунецкий, позывной "Седой".

Владислав Бунецкий родом из Стрыя. Защищать страну пошел в 68 лет, сообщил руководитель Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас Бобанич.

В 1949-м семью добровольца выслали в Сибирь. Работал электриком высоковольтных линий, машинистом на алюминиевом заводе. Вернулся в Украину в 1982-м. В следующем году женился.

Учился в Дрогобычском филиале Львовской политехники. Бросил через 2 года из-за проблем с деньгами. Работал на шахтах в Червонограде, электриком на коммунальном предприятии в Стрые, которое обслуживало котельни.

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В 1992-м вступил в Организацию украинских националистов. Тогда же стал членом Союза политзаключенных Украины.

В 2005-м умерла жена. Сам воспитывал троих детей.

В 2014-м в соцсети познакомился с женщиной из Луганской области. Переехал к ней, поженились. Попал в плен к боевикам. Жена выкупила. Переехали в Стрый. Впоследствии вступил добровольцем в "Правый сектор".

8 августа в Хмельнике Винницкой области у памятника Героям Небесной сотни торжественно попрощались с погибшим украинским морским пехотинцем Сергеем Шандрой.