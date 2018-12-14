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"Вместо сцены - блиндажи", - рассказали о красавице на службе в ВСУ

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22-летняя Таня мечтала стать актрисой, но война решила иначе.

О том, как война меняет человеческую судьбу она рассказала международному благотворительному фонду "Вернись живым".

Девушка ушла на фронт в 2015 году. До этого училась на втором курсе факультета психологии, подрабатывала продавщицей в сувенирной лавке.

Она рассказывает, что к ней часто заходили военные и покупали различные патриотические вещи. Как-то Таня разговорилась с одним из покупателей. Им оказался доброволец медицинского батальона "Госпитальеры". Услышанное поразило ее и девушка решила помогать украинской армии, сдерживать оккупантов на востоке Украины.

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Сначала Таня закупала медикаменты и посещала госпитали, где лечили украинских бойцов.

Потом поняла, что этого мало и вступила в ряды "Госпитальеров".

Автор: Вернись живым
  Девушка ушла на фронт в 2015 году. К этому училась на втором курсе факультета психологии, подрабатывала продавщицей в сувенирной лавке.
Девушка ушла на фронт в 2015 году. К этому училась на втором курсе факультета психологии, подрабатывала продавщицей в сувенирной лавке.

"Я уволилась с работы, собрала вещи. Прощаться мне было не с кем: парня на тот момент у меня не было, а мама узнала обо всем уже, когда я ехала в автобусе", - рассказывает Таня.

С сентября 2015- 2016 года она занималась больными в госпиталях, а потом поехала в свою первую ротацию в зону АТО.

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Девушка рассказала, как добровольцы обустраивали под больницу жилой дом: "Мы использовали все, что могли. Диваны и тумбы из соседних домов. Тумбы - под медикаменты. Диваны и кровати - чтобы всем хватило места".

На фронте ей дали позывной "Барби", с ним она и подписала контракт со штурмовой бригадой.

7 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении именной стипендии украинским политзаключенным.

Незаконно задержанные в России и в оккупированных Крыму и Донбассе, граждане Украины смогут получать ее уже с 7 января 2019-го.

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