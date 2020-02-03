Обстрелы, ранения, запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил отвечали, стреляя из разрешенного вооружения. Фото: zmina.info

Российские оккупационные войска в течение суток 2 февраля нарушили режим прекращения огня на Донбассе 12 раз.

Враг обстреливал наши позиции с различного вида оружия, которое запрещено Минскими договоренностям, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" оккупанты 4 раза обстреляли наши позиции. Дважды были выстрелы у Песков, недалеко Лебединского, у Васильевки.

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8 раз противник открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". 4 раза были выстрелы возле Луганского, дважды вблизи Крымского, рядом с Новотошковским, у Гладосово. Враг атаковал по различным видам вооружения.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил отвечали, стреляя из разрешенного вооружения.

Вчера, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов ранили двух украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

В зоне ООС сегодня погибла старший медик 93-й отдельной механизированной бригады 33-летняя Клавдия Сытник. Она получила осколочные ранения во время обстрела боевиками украинских позиций у Новотошковское Попаснянского района на Луганщине.