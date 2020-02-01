На передовой погибла медик Клавдия Сытник

Медик Клавдия Сытник погибла от осколочного ранения в грудь. ФОТО: Facebook

В зоне ООС сегодня погибла старший медик 93-й отдельной механизированной бригады 33-летняя Клавдия Сытник.

Она получила осколочные ранения во время обстрела боевиками украинских позиций у Новотошковское Попаснянского района на Луганщине, сообщается на страничке ООС в Facebook.

"Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попапала под вражеский обстрел и получила множественные осколковые ранения, несовместимые с жизнью", - пишется в сообщении.

Клавдия Сытник родилась 25 февраля 1986 в поселке Зачепиловка на Харьковщине, где постоянно проживала. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи. В феврале 2017 года призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года перешла к холодноярцам, когда бригада тренировалась на Яворовском полигоне, говорится в сообщении 93-й бригады в Facebook.

У погибшей осталась дочка Юлия 2008 года. Также родители и сестра, которая имеет инвалидность.

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Утром в штабе ООС сообщили, что боевики за последние сутки восемь раз обстреляли украинские позиции. Потерь не было.