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четверг, 08 апреля 2021 20:23

Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт

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Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Назвали благоприятные обстоятельства для вступления Украины в НАТО. Фото: Цензор.нет

Визит главы военного комитета НАТО Стюарта Пича в Украину стал сигналом о поддержке на фоне эскалации на нашей восточной границе. Риторика относительно вступления Украины в Североатлантический альянс перестала быть однобокой. Об этом свидетельствуют и заявления западных лидеров, говорит Gazeta.ua военный эксперт Валерий Рябых.

Визит является и сигналом РФ. Происходит игра мускулами между сторонами.

"Сейчас открывается окно возможностей для углубления партнерства с Западом, в том числе НАТО. Последний раз нам давали зеленый свет в 2008 году на Бухарестском саммите, но тогда все остановилось из-за ультиматума Путина западным партнерам. То, что страны НАТО предвзятые относительно членства Украины, пока в нас есть конфликт с Россией - штамп российской пропаганды. Есть страны-члены, конфликты в которых переведены в политическую плоскость, в том числе благодаря НАТО - Греция, Турция. Альянс осторожен в формулировках о желании принять Украину, чтобы не раздражать Россию, как своего основного противника. Но когда позиции РФ ухудшатся, могут принять под флаг Украину", - объясняет.

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Именно сейчас складываются удобные для нас времена по вступлению в НАТО, считает эксперт.

Мы сделали много подготовительной работы. Даже ту, что другие страны делают в рамках Плана действий относительно членства. Армия уже почти готова. Подготовку подразделений длительное время осуществляем по стандартам НАТО, налаживается система управления. Мы едва ли не наиболее подготовленные из числа стран, которые вступали раньше. В Польше перевооружение продолжается. Там остается много советских боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, которые нуждаются в обновлении. Украинская армия сейчас одна из сильнейших в Европе. По международным оценкам в мире на 25-м месте. Но место может быть и выше. Они не учитывают мотивации бойцов как решающего фактора на реальном поле боя. Надо также отдать должное, что наша армия ведет боевые действия 7 лет и сталкивается с с сверхсовременным вооружением", - говорит Рябых.

История наших отношений длительная, замечает.

"Украина в числе первых вошла в программу Партнерство ради мира и была наиболее активным членом, приобщалась к международным операциям Альянса. В прошлом году получили статус Партнера с расширенными возможностями. Это обмен разведывательной информацией, корректировка действий, как в политической, так и в военной плоскостях. Можно также получить статус Основного союзника США вне НАТО, который имеет Израиль, Япония, Южная Корея. При новой администрации в Штатах шансы выше, чем еще год назад".

Глава Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич прибыл в Украину с рабочим визитом. Во Львове он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчак, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и общую обстановку по безопасности в регионе.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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