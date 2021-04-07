Глава Военного комитета НАТО приехал в Украину

Хомчак и Пич провели переговоры во Львове. Фото: Facebook

Глава Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич прибыл в Украину с рабочим визитом.

Во Львове он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчак, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина примет участие в учениях НАТО

Встреча состоялась в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и общую обстановку по безопасности в регионе.

Хомчак подчеркнул, что визит Пича является свидетельством внимания, которое руководство Альянса уделяет развитию отношений с Украиной.

В свою очередь, глава Военного комитета НАТО заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

На сайте НАТО появилась украинская версия. Украинцы, которые будут искать сайт Альянса, сразу показывать украиноязычную версию.