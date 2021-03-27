ОБСЕ насчитала 500 нарушений режима тишины в Донбассе за сутки

В ОБСЕ продолжают фиксировать нарушения режима тишины в Донбассе. Фото: Reuters

В течение 25 марта Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала почти 500 случаев нарушения режима тишины на Донбассе.

Большинство из них – 493 – выстрелы и очереди из стрелкового оружия в Донецкой области, говорится отчете Специальной мониториговой миссии ОБСЕ.

За предыдущий отчетный период в регионе было всего 89 таких нарушений.

В то же время в Луганской области зафиксировано только один случай.

Также, в подконтрольном правительству Павлополе на Донетчине вблизи патруля СММ был открыт огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, наблюдатели заявили о 10 гаубицах, 15 танках и одной реактивной системе, которые в нарушение договоренностей об отводе сил и средств были расположены на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области.

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26 марта российские наемники открыли минометный огонь в районе поселка Шумы. В результате погибли четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.