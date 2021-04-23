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пятница, 23 апреля 2021 08:50

Обострение на Донбассе: враг бьет из тяжелого вооружения. Есть потери

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Обострение на Донбассе: враг бьет из тяжелого вооружения. Есть потери
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Враг применяет тяжелое вооружение. Несем потери, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку от Южного и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Красногоровки - еще и с станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Шумов враг обстрелял из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра. Вблизи Песков, Золотого-4, Водяного и Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Майорска враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорят в штабе.

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Также за прошедшие сутки у Крымского и Шумов было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Их обезвредили средствами РЭБ.

По состоянию на утро 23 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Новоселовки противник открывал огонь из минометов 120-в калибра, а вблизи Авдеевки - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украина не намерена вести переговоры с представителями ЛДНР "даже в условном пространстве", как предлагает президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он подчеркнул, что для Украины это принципиальный вопрос.

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23
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