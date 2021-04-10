Обострение на Донбассе: ранен украинского военного

На Донбассе 10 апреля боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливать бойцов Операции объединенных сил. Вследствие обстрелов ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook. Недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников анонсировал переговоры в формате Украина-Франция-Германия.