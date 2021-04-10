Обострение на Донбассе: ранен украинского военного

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 567
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 216
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 810
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2349
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 918
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 846
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2340
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1953
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 567
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
10
6
6
8
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
&quot;Он пополнил ряды ангельского войска&quot; - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Видео
Все видео
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 747
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2349
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 657
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 432
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 450
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 23:24

Обострение на Донбассе: ранен украинского военного

  Комментировать
Обострение на Донбассе: ранен украинского военного

На Донбассе 10 апреля боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливать бойцов Операции объединенных сил. Вследствие обстрелов ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook. Недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников анонсировал переговоры в формате Украина-Франция-Германия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обострение на Донбассе: ранен украинского военного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 20206
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 9441
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 8235
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 7003
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку Просмотров: 4419
Донбасс
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка 1 Просмотров: 1449
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе 2 Просмотров: 1575
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
 Просмотров: 405
Резников анонсировал переговоры по Донбассу без участия России
Резников анонсировал переговоры по Донбассу без участия России Просмотров: 639
Пентагон требует от России ясности о войсках на границе с Украиной
Пентагон требует от России ясности о войсках на границе с Украиной 1 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
26
Стерненко выпустили из СИЗО
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
В России разбился президентский самолет
2
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
2
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
Голосов: 10848
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть