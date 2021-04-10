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суббота, 10 апреля 2021 05:15

Резников анонсировал переговоры по Донбассу без участия России

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Резников анонсировал переговоры по Донбассу без участия России
Украина проведет переговоры с участием Франции и Германии. Фото: Reuters

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников анонсировал переговоры в формате Украина-Франция-Германия.

"Я думаю, будет разговор трех лидеров стран "нормандского формата", без участия представителя Кремля", - сказал Резников, пишет ТСН.

Он заявил, что обострение на Донбассе со стороны России воспринимает как элемент информационной войны, которая является составной гибридного противостояние с РФ.

"Создание этого напряжения, это как раз создание панического возможного настроения общества", - пояснил Резников.

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Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию на Донбассе без участия Зеленского в конце марта - на фоне эскалации на фронте. При этом глава Кремля фактически в одностороннем порядке обвинил Украину в провокациях. Москва назвала эту онлайн-встречу мероприятием "нормандской четверки".

1 апреля во время заседания Трехсторонней контактной группы Россия отказалась соблюдать режим "тишины" в Донбассе.

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