Обновили закон о материальной ответственности военных

Законопроект у другому читанні підтримали 276 нардепів. Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала законопроект "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Проект закона поддержали 276 нардепов, сообщает РБК-Украина.

Закон, в частности, определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности за уничтожение, повреждение, создание недостатка, хищения или незаконное использование военного и иного имущества. Также за ухудшение или снижение его ценности, осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей. Прописан и порядок возмещения такого вреда. Это касается военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада создала комиссию для ветеранов

Ранее материальная ответственность регулировалась положениями, утвержденными постановлением еще от 23 июня 1995-го.

Действие закона распространяется на:

- военных при выполнении ими обязанностей военной службы;

- военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;

- лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения;

- служащих Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

- служащих Министерства внутренних дел;

- работников Национальной полиции;

- служащих сил гражданской защиты;

- работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

- работников Государственного бюро расследований.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" полностью поддержали идею внедрения "формулы Штайнмайера" в Донбассе. Об этом договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.