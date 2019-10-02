Партия Медведчука поддержала Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3294
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2925
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 936
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7182
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9720
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2799
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3762
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
3
12
18
15
11
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Около 3 тыс. бойцов Королевской бригады вернулись с передовой
Около 3 тыс. бойцов Королевской бригады вернулись с передовой
Как выглядит центральная улица оккупированного Донецка
Как выглядит центральная улица оккупированного Донецка
Видео
Все видео
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 765
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 855
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6129
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1413
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 08:02

Партия Медведчука поддержала Зеленского

2 Комментировать
Партия Медведчука поддержала Зеленского
В ОПЗЖ говорят, что это шаг к миру. Фото с открытых источников.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" полностью поддержали идею внедрения "формулы Штайнмайера" в Донбассе. Об этом договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Согласование политической" формулы Штайнмайера "для урегулирования конфликта - это большой шаг к миру и демонстрация решимости президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт на Донбассе. ... Достижение договоренностей по разведению сил, согласование подходов к организации избирательного процесса в Донбассе на основании предложений европейских стран гарантов, известных как "формула Штайнмайера", - это то, чего ждала Украины от 2016 года. Но не могла получить за безответственности и политический эгоизм прошлого руководства Украины ", - говорится в заявлении партии, передает "ТСН".

В ОПЗЖ призвали "все парламентские политические силы, всех народных депутатов Украины поддержать линию на мирное урегулирование конфликта. Верховная Рада обязана начать содержательную работу над законопроектамы, предусмотренными минского соглашениями".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Конгрессе США созывают срочный брифинг по Украине

В частности, ведомства Германии и России уже одобрительно отозвались о согласовании так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе.

1 октября 2019-го Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формулой Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Партия Медведчука поддержала Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Сериалы для домохозяек спонсировали мыловары

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 71759
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 33363
Выбрали &quot;Miss BumBum 2019&quot;: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 31671
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 27381
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 18981
Донбасс
В Нидерландах хотят расследовать причастность Украины к катастрофе МН17
В Нидерландах хотят расследовать причастность Украины к катастрофе МН17 Просмотров: 144
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
3
 Просмотров: 855
Украину заставят принять все: сценарий после подписания "формулы Штайнмайера"
Украину заставят принять все: сценарий после подписания "формулы Штайнмайера" Просмотров: 2799
"Формула Штайнмаера" в действии: пока Зеленский говорил о мире - боевики били с тяжелого оружия
"Формула Штайнмаера" в действии: пока Зеленский говорил о мире - боевики били с тяжелого оружия Просмотров: 819
Германия и Россия прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"
Германия и Россия прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера" 1 Просмотров: 2016
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
2
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
Голосов: 6433
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua