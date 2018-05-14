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Объяснили, почему Волкер собрался приехать в Донбасс

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Объяснили, почему Волкер собрался приехать в Донбасс
Курт Волкер (с биноклем) постоянно приезжает на Донбасс. Фото: "Новое Время"

Визит спецпредставителя США по Украине Курта Волкера на Донбасс - это подготовка к встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире радиостанции "Голос Столицы".
Американский дипломат приехал собрать информацию по ситуации на Донбассе перед встречей с Сурковым.

"Курт Волкер заявил еще на прошлой неделе, что он хочет посетить Донбасс, посмотреть, как идут дела, какие-то нюансы понять. Потому что переговоры о миротворческой миссии на Донбассе продолжаются, и подготовка к встрече с представителем Путина продолжается. И я думаю, что ему нужно больше конкретики на местах, чтобы понять, как идти дальше. Я думаю, что это будет основная тема", - сказал Грымчак.

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Курт Волкер - специальный представитель государственного департамента США по делам Украины. Волкер год работал на общественных началах, сейчас решается вопрос о его постоянной работе в Украине.

Главным препятствием для введения миротворческой миссии на Донбасс он назвал Россию.

"Если Россию, условно говоря, дожмут, то это можно будет сделать до конца года. Потому что многое из того, что надо было бы в соответствии со стандартами (ООН) делать, уже было сделано. Вообще это происходит следующим образом: принимается решение, Генсек направляет миссию экспертов, они просчитывают количество денег, средств, людей и так далее. И после того открывается финансирование, и тогда уже вводятся войска и администрация. Сегодня фактически расчет средств и людей уже сделан. Есть предварительные договоренности о финансировании, в принципе, все открыто для того, чтобы миротворческая миссия пошла. Единственное, что надо либо согласовать РФ и чтобы она согласилась, или чтобы тем или иным образом каким-то принять решение в обход РФ. Вот и все", - подчеркнул чиновник.

Курт Волкер заявил, что запланировал следующую поездку в Украину на середину мая. Дипломат отмечал, что во время своего визита он планирует побывать в районе боевых действий на Донбассе. В то же время он не готов сказать, посетит Россию и будет иметь какие-либо переговоры с российскими официальными лицами.

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