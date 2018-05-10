Джемилев назвал варианты возвращения оккупированного Крыма

Автор: Цензор.НЕТ Мустафа Джемелев: Крым вернется в состав Украины после распада России

На сегодняшний день существуют два приемлемых варианта возвращения оккупированного Крыма в состав Украины. Это смещение президента РФ Владимира Путина или распад России.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"При этом от жителей полуострова практически ничего не зависит. Даже если 100 процентов будут требовать возвращения в Украину. Просто их подавят - и все. Мы имеем дело с режимом, который не учитывает мнение своих сограждан и граждан других стран. Здесь совсем другие аргументы. Поэтому эти разговоры, когда у нас будет очень хорошо, то жители Крыма сами захотят вернуться... Но кто будет спрашивать их желание - это абсурд какой-то", - заявил Джемилев.

Он подчеркнул, что в заявлении спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, что освобождение Крыма может пройти по такому же сценарию, по которому в свое время страны Балтии были освобождены от советского ига, есть логика.

"Волкер пожалуй подразумевает распад СССР и освобождение балтийских стран. Мы тоже об этом говорим - это один из вариантов. Второй вариант - это смещение главного режиссера захвата Крыма Путина", - заявил Мустафа.

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При этом политик уверен, что оба процесса не растянутся надолго.

"Сейчас время динамичное, и санкции достаточно эффективны. Не совсем достаточны для того, чтобы это было быстрее. Но они делают свое дело и в конечном счете приведут к таким результатам", - отметил нардеп.

Украинские активисты разместили на админгранице с аннексированым Крымом патриотические билборды, посвященные годовщине освобождения полуострова от советской власти. Всего на границе с Крымом разместили 20 патриотических билбордов.