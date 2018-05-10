Джемилев назвал варианты возвращения оккупированного Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1170
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2826
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 4680
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1413
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 981
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
10 Просмотров: 5688
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10656
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1683
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1593
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
19
3
4
6
6
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
Навколо ні душі: порожні кримські пляжі лякають
Навколо ні душі: порожні кримські пляжі лякають
Показали пустую набережную крымского города
Показали пустую набережную крымского города
Крымский мост не откроют: показали &quot;готовность&quot; инфраструктуры
Крымский мост не откроют: показали "готовность" инфраструктуры
&quot;Шел 5-й год &quot;процветания&quot;- сеть поразили пляжи Крыма
"Шел 5-й год "процветания"- сеть поразили пляжи Крыма
Видео
Все видео
"Все, как под копирку" - показали танки и "юнармию" на улицах Крыма
"Все, как под копирку" - показали танки и "юнармию" на улицах Крыма
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Спецслужбы оккупанта устроили массовые обыски у крымских татар
Спецслужбы оккупанта устроили массовые обыски у крымских татар
"Страшный запах и мусор" - показали состояние набережной в Крыму
"Страшный запах и мусор" - показали состояние набережной в Крыму
"Скоро будет новое море" - показали, как в Крыму незаконно копают песок
"Скоро будет новое море" - показали, как в Крыму незаконно копают песок
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10656
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1683
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6255
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6291
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
1 Просмотров: 2790
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
четверг, 10 мая 2018 10:19

Джемилев назвал варианты возвращения оккупированного Крыма

1 Комментировать
Автор: Цензор.НЕТ
  Мустафа Джемелев: Крым вернется в состав Украины после распада России
Мустафа Джемелев: Крым вернется в состав Украины после распада России

На сегодняшний день существуют два приемлемых варианта возвращения оккупированного Крыма в состав Украины. Это смещение президента РФ Владимира Путина или распад России.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"При этом от жителей полуострова практически ничего не зависит. Даже если 100 процентов будут требовать возвращения в Украину. Просто их подавят - и все. Мы имеем дело с режимом, который не учитывает мнение своих сограждан и граждан других стран. Здесь совсем другие аргументы. Поэтому эти разговоры, когда у нас будет очень хорошо, то жители Крыма сами захотят вернуться... Но кто будет спрашивать их желание - это абсурд какой-то", - заявил Джемилев.

Он подчеркнул, что в заявлении спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, что освобождение Крыма может пройти по такому же сценарию, по которому в свое время страны Балтии были освобождены от советского ига, есть логика.

"Волкер пожалуй подразумевает распад СССР и освобождение балтийских стран. Мы тоже об этом говорим - это один из вариантов. Второй вариант - это смещение главного режиссера захвата Крыма Путина", - заявил Мустафа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша на Совбезе ООН инициирует рассмотрение вопроса об аннексии Крыма

При этом политик уверен, что оба процесса не растянутся надолго.

"Сейчас время динамичное, и санкции достаточно эффективны. Не совсем достаточны для того, чтобы это было быстрее. Но они делают свое дело и в конечном счете приведут к таким результатам", - отметил нардеп.

Украинские активисты разместили на админгранице с аннексированым Крымом патриотические билборды, посвященные годовщине освобождения полуострова от советской власти.

Всего на границе с Крымом разместили 20 патриотических билбордов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джемилев назвал варианты возвращения оккупированного Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 96376
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 83058
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 62056
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 41273
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 39831
Больше всего комментируют
12
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
12
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
10
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 2987
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua