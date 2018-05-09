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среда, 09 мая 2018 02:50

Польша на Совбезе ООН инициирует рассмотрение вопроса об аннексии Крыма

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Польша на Совбезе ООН инициирует рассмотрение вопроса об аннексии Крыма
На Совбезе ООН розглянеться вопрос об аннексии Крыма. Фото: Корреспондент

Польша инициирует на заседании Совбеза ООН вопрос об аннексии Крыма, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, вопросы российской аннексии Крыма планируют обсудить 17 мая во время дискуссии о необходимости соблюдения международного права с участием президента Польши Анджея Дуды, инфомирует Радио Свобода.

"В речи президента Дуды будет подчеркиваться сила закона, которая должна быть выше закона силы", – сказал он.

По словам Солоха, с точки зрения Польши вопрос об аннексии Крыма Россией будет "особенно обсуждаться".

"Польша, и наша часть международного сообществ,а никоим образом не могут согласиться с признанием того, что Крым является частью России, и что границы были нарушены. Это минимум, цель – привести статус-кво в Украину", – подчеркнул польский министр.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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