Нужно выжечь это - Кравчук сказал, как решить проблему Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 216
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Просмотров: 288
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 459
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 693
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 441
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 243
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 396
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 423
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 603
Фото
Все фото
16
40
16
9
3
&quot;Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica&quot; - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
&quot;День защиты детей - наш профессиональный праздник&quot; - военные тронули фотографиями
"День защиты детей - наш профессиональный праздник" - военные тронули фотографиями
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Видео
Все видео
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
Интервью
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 216
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 405
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 837
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 504
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 13:21

Нужно выжечь это - Кравчук сказал, как решить проблему Донбасса

1 Комментировать
Нужно выжечь это - Кравчук сказал, как решить проблему Донбасса
Леонид Кравчук озучил мнение, как решить проблему Донбасса. Фото: apostrophe.ua

Украина должна объединить политические силы для решения проблемы с Донбассом, вместо громких заявлений в парламенте, граничащих с госизменой.

Такое мнение высказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, и целью будет возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли решить. А мы сегодня как лебедь, рак и щука. В парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины", - сказал политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности

И для примера сравнил действия украинской оппозиции с действиями ее польских коллег.

"Приведу пример. В Польше есть оппозиция? Есть. Но скажите, пожалуйста, польская оппозиция ездит в Германию или Украину консультироваться, как строить Польшу? А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки. Они приезжают и строят русский Украине или Украине с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины. Выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", - заявил Кравчук.

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился с предложением первого президента Украины и председателя Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонида Кравчука о переносе места проведения переговоров из Минска.

Кравчук предложил перенести место проведения встреч ТКГ из-за задержания в Минске Романа Протасевича и прекращение авиасообщения Украины с Беларусью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нужно выжечь это - Кравчук сказал, как решить проблему Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 10811
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7821
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4806
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4491
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4104
Донбасс
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности
 Просмотров: 963
Российские оккупанты атаковали ВСУ. Чем все закончилось
Российские оккупанты атаковали ВСУ. Чем все закончилось Просмотров: 837
Евросоюз прямо назвал РФ стороной конфликта на Донбассе
Евросоюз прямо назвал РФ стороной конфликта на Донбассе Просмотров: 396
Украинцы будут пожизненно содержать судью с ЛНР
Украинцы будут пожизненно содержать судью с ЛНР Просмотров: 513
Во время боевых действий на Донбассе погибли 240 детей, более тысячи ранены
Во время боевых действий на Донбассе погибли 240 детей, более тысячи ранены Просмотров: 126
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 11156
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть