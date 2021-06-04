Нужно выжечь это - Кравчук сказал, как решить проблему Донбасса

Леонид Кравчук озучил мнение, как решить проблему Донбасса. Фото: apostrophe.ua

Украина должна объединить политические силы для решения проблемы с Донбассом, вместо громких заявлений в парламенте, граничащих с госизменой.

Такое мнение высказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, и целью будет возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли решить. А мы сегодня как лебедь, рак и щука. В парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины", - сказал политик.

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И для примера сравнил действия украинской оппозиции с действиями ее польских коллег.

"Приведу пример. В Польше есть оппозиция? Есть. Но скажите, пожалуйста, польская оппозиция ездит в Германию или Украину консультироваться, как строить Польшу? А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки. Они приезжают и строят русский Украине или Украине с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины. Выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", - заявил Кравчук.

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился с предложением первого президента Украины и председателя Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонида Кравчука о переносе места проведения переговоров из Минска. Кравчук предложил перенести место проведения встреч ТКГ из-за задержания в Минске Романа Протасевича и прекращение авиасообщения Украины с Беларусью.