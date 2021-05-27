Лаврову не нравится идея Кравчука относительно нового места для переговоров по Донбассу

Глава МИД России Сергей Лавров против переноса Минских встреч в другое место / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился с предложением экс-президента Украины и председателя Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонида Кравчука о переносе места проведения переговоров из Минска.

Кравчук предложил изменить место проведения встреч ТКГ из-за задержания в Минске Романа Протасевича и прекращение авиасообщения Украины с Белоруссией. Об этом пишет РБК.

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"Украинская сторона хочет найти какой-то повод, чтобы окончательно уйти от исполнения обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы Минских соглашений не позволят этого сделать. Кравчук не может принимать решения об изменениях в формате работы ТКГ. Группа создана в контексте пакета документов, который одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года, а затем утвержден резолюцией СБ ООН. Те, кто подписывал пакет документов, будут договариваться, как дальше выстраивать работу", - заявил Лавров.

Кравчук заявил, что Минск не может быть больше местом для международных дискуссий. "Из-за диктаторского поведения Лукашенко не можем рассматривать Минск как место для обсуждения проблем. Должны искать другую площадку для переговоров по Донбассу. Будем советоваться и обращаться ко всем. В частности, к ОБСЕ, чтобы этот вопрос решить. Беларусь сегодня не только сосед Украины, но и сателлит России. Это может негативно повлиять на процессы в Украине, а именно на Донбассе. Поэтому будем внимательно следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью", - заявил Кравчук. Кравчук добавил, что считает правильным перенести переговоры на территорию нейтральных государств. Например, в Швейцарию или Финляндию. Он предупредил, что в случае, если Россия продолжит настаивать на проведении встреч в Минске, Украина никогда на это не согласится. Но добавил, что это должна быть общая точка зрения. В апреле Кравчук предлагал перенести переговоры в Польшу. Глава МИД Беларуси тогда назвал эти предложения "смехотворными" и отметил, что Минск не навязывал посредничества в конфликте. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отказался тогда обсуждать эту идею.