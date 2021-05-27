Ситуация в Беларуси плохо повлияет на Украину. ТКГ надо перенести - Кравчук

Кравчук предлагает перенести ТКГ из Минска. Фото: Facebook / Леонид Кравчук

Из-за скандала с посадкой самолета в Беларуси и закрытие авиасообщения с Украиной уместно перенести Трехстороннюю контактную группу из Минска в другую страну.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Из-за диктаторского поведения Александра Лукашенко мы даже не можем рассматривать эту точку (Минск. - Gazeta.ua) для обсуждения проблем. Мы должны искать другую площадку для переговоров по Донбассу. Будем советоваться и обращаться ко всем, в том числе и в ОБСЕ, чтобы это вопрос решить".

Политик считает, что ситуация в Беларуси негативно влияет на Украину.

"Беларусь сегодня не только сосед Украины, но и становится сателлитом России. Это может негативно повлиять на процессы внутри Украины и именно на Донбассе. Поэтому мы внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью", - заявил Кравчук.

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Разговоры о переносе ТКГ из Минска идут уже давно. Лукашенко называл политической вакханалией идею переноса из его страны переговоров по Донбассу.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа. По словам представителей авиакомпании, пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменения даты вылета в течение срока действия авиабилета.