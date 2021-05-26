Беларусь запретила полеты в Украину

"Белавиа" отменила полеты в Украину до 25 августа. Фото: cfts.org

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа.

Деньги за билеты вернут, говорится на сайте компании.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа", - пишут на сайте "Белавиа".

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По словам представителей авиакомпании, пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменения даты вылета в течение срока действия авиабилета.

В авиакомпании напомнили, что срок действия билета составляет один год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, один год с момента начала полета для частично использованных билетов.

Чтобы вернуть средства, нужно обратиться по месту приобретения билета.

26 мая с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Устанавливается запрет на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенных на территории Украины и Беларуси.