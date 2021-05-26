Лукашенко назвал Протасевича "террористом" и обвинил в убийстве украинцев

Лукашенко обвинил Протасевича в терроризме. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который приказал похитить лайнер Ryanair и захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвал его "террористом".

Об этом он заявил на встрече с белорусским парламентом в среду, 26 мая.

"Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных - Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине? В самолете находился террорист", - заявил Лукашенко.

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По его словам, именно поэтому Беларусь перехватила пассажирский самолет с иностранными гражданами с помощью военного истребителя.

Ранее Лукашенко заявлял, что самолет направили в Минск из-за сообщения о минировании от палестинского движения ХАМАС, который в некоторых странах считают террористическим. После того, как организация опровергла свою причастность к похищению лайнера, Лукашенко сообщил, что письмо о минировании поступило из Швейцарии.

Сообщение о бомбе на борту пассажирского лайнера Ryanair, на котором находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, поступило из Швейцарии. Лукашенко также заявил, что экипаж лайнера сам принял решение уйти на посадку в Минске, и сказал, что белорусские истребители МиГ-29 не заставляли пилотов сесть.