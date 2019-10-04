Новый глава ЦИК сказал, при каких условиях состоятся выборы на Донбассе

Диденко прокомментировал проведение выборов на Донбассе. Фото: JKL

Для проведения выборов на оккупированных территориях нужно обеспечить безопасность и урегулировать законодательство.

Об этом заявил новоизбранный председатель ЦИК Олег Диденко во время брифинга.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях нужны соответствующие условия. И вопросы безопасности, и главное - этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. По большому счету, вопрос выборов на временно оккупированных территориях не является вопросом к ЦИК в тех условиях, которые есть в нас сейчас, а больше к законодателю ", - сказал он.

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Диденко отметил, что оккупированные территории будут освобождены и рано или поздно выборы пройдут на всей территории государства.

Олег Диденко стал председателем Центральной избирательной комиссии. Его единогласно избрали на первом заседании ЦИК.