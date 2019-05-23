Никаких личных отношений, только оценка результата работы - Хомчак о кадровых изменениях

Затягивание в принятии кадровых решений не будет, - Хомчак. Фото: Униан

Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что с сегодняшнего дня начинает заниматься вопросами кадровых изменений в ведомстве. Назвал приоритетом своей работы жизни и здоровья военнослужащих. Об этом рассказал журналистам после представления его коллективу.

"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Ни одного кадрового решение не будет принято эмоционально или подходом, что "тот мне нравится или нет". Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата положения дел на том участке ответственности, за которую они отвечают, и после этого принятия решения", - отметил Хомчак.

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Он добавил, что будет заслушивать должностных лиц Генштаба для оценки вклада в развитие государства.

"Как только я завершу заслушивания, как только приму должность, подаю предложения министру обороны и ту категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивание в принятии кадровых решений не будет", - подчеркнул новый глава Генштаба.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба Виктора Муженко, назначив на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017-го и до назначения начальником Генштаба ВСУ был главным инспектором Министерства обороны.