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четверг, 14 ноября 2019 12:33

Никакие исследования не могут останавливать восстановления целостности государства - Мария Золкина

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Никакие исследования не могут останавливать восстановления целостности государства - Мария Золкина
Аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина: "Москва апеллировать к этой так называемой общественной мысли" народа Донбасса ". Фото: 112.ua

А украинские аналитики и уважаемое издание легитимизировали искаженную реальность. Кремль этим воспользуется. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказала политический аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

"Есть серьезные различия в сравнении этого исследования с другими. Например, опрос Немецкого центра восточноевропейских и международных исследований показало, что 55 процентов респондентов выбрали реинтеграцию Донбасса в Украине, а за присоединение к РФ проголосовало 45", - говорит Золкина.

Существует понятие валидности исследования. Технически вроде все правильно, но системные искажения мешают удостовериться в настроениях. Это связано с безопасностью и страхом людей. Они пять лет живут в ограниченном информационном пространстве. Оторванные от украинской политических реалий.

"Москва апеллировать к этой так называемой общественной мысли" народа Донбасса ". Россияне много раз могли провести на оккупированных территориях свою социологию, но их подачи выглядело бы ложно. А украинские аналитики и почтенное издание легитимизировали искаженную реальность. Кремль этим воспользуется", - подчеркнула аналитик.

Фракция "Голос" предложила выйти из Минских договоренностей и заморозить конфликт. Для сторонников такой позиции исследования утверждать отказ от борьбы за возвращение оккупированных территорий. Но никакие опросы не может останавливать попытки восстановить границу.

Не является катастрофой заморозить выполнение Минских договоренностей. Если Россия выдвигает очередные условия для начала Нормандской встречи (между лидерами Украины, Германии, Франции и РФ. - ГПУ), лучше остановить переговорный процесс. Сосредоточиться на внутренней политике. Заниматься программами поддержки связей с жителями оккупированных территорий. Упростить пересечение линии разграничения, позволить мелкую торговлю, изменить систему верификации внутренне перемещенных лиц. Ввести образовательные программы для дистанционного обучения и облегчения вступления в украинские вузы.

Для внутренней политики опрос может иметь негативные последствия. Часть общества может протестировать. Мол, зачем помогать гражданам, которые ненавидят Украину?

Россия потребовала от Украины прямых переговоров с боевиками так называемых ДНР и ЛНР поправок к закону об особом статусе оккупированных районов Донбасса.

Автор: Марианна ЖОГАН
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Дата
14
ноября

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