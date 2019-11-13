Россия выдвинула новые требования по Донбассу

Грызлов настаивает, что "статус" должен быть закреплен в Конституции. Фото: uznayvse.com

Россия потребовала от Украины прямых переговоров с боевиками так называемых ДНР и ЛНР поправок к закону об особом статусе оккупированных районов Донбасса.

Об этом заявил представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что действие закона об особом статусе заканчивается 31 декабря этого года.

"Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продолжение действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе по поправок к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем - согласовать эти поправки в Контактной группе", - сказал Грызлов.

1 октября Зеленский сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились начать разводить войска в Петровском и Золотом. Крайняя встреча ТКГ состоялась 12 ноября.