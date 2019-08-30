Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы

Стрельба из РСЗО "Ольха-М" прошли успешно / скрин

30 августа на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения.

Стрельбы завершены успешно, сообщает пресс-служба СНБО.

СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня. Об этом говорит Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос после завершения испытаний.

Перед стрельбой Россия устроила провокацию - перекрыла часть Черного моря, куда должны стрелять украинские ракеты. Несмотря на препятствия, испытания прошли успешно.

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"Ольха-М" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро" Луч "в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

"Ольха" является глубокой модернизацией РСЗО "Смерч". Хотя, по сути, речь идет о создании новой системы залпового огня с возможностями высокоточного оружия - в габаритных параметрах реактивного снаряда для РСЗО "Смерч". Масса ракеты "Ольха" - в пределах 800 кг. Максимальная дальность стрельбы - 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории - около 3,4 м. По результатам государственных испытаний высокоточную систему залпового огня "Ольха" в конце 2018-го приняли на вооружение ВС Украины