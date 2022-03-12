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суббота, 12 марта 2022 16:11

Спецтема: Война России против Украины

Неизвестно, кто жив - Гайдай рассказал об обстреле дома для пожилых из танка

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Неизвестно, кто жив - Гайдай рассказал об обстреле дома для пожилых из танка
В Луганской области дом для пожилых людей обстреляли из танка. Фото: Facebook

Неизвестно, сколько жертв после обстрела российскими оккупационными войсками дома престарелых в Кременной на Луганщине. Здание было обстреляно из танка 11 марта. Во всех желающих подойти к зданию 12 марта оккупанты стреляют.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 канала.

"11 марта оккупанты из танка расстреляли дом престарелых. Мы даже не знаем, сколько там погибших, а сколько живых людей в подвалах. Доступа к дому нет. Как только кто-то пытается подойти к помещению, враг обстреливает из минометов", – заявил Гайдай.

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По его словам, в Луганской области сейчас вся территория, подконтрольная Украине, постоянно находится под обстрелами.

"Оккупанты не воюют с украинскими военными, а просто уничтожают гражданское население и намеренно разбивают всю инфраструктуру. Обстреливают микрорайоны жилых домов. В частности, за сутки обстреляли Северодонецк, Рубежное, Попасную и другие населенные пункты".

Оккупировано уже 70 процентов территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки, уже начинают подключать российское телевидение, сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

С 24 февраля в боях погибли 1300 украинских военных, защищавших страну от российских оккупационных войск.

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