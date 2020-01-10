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пятница, 10 января 2020 13:26

Небоевые потери Украины за 5 лет войны на Донбассе превышают боевые — Матиос

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Небоевые потери Украины за 5 лет войны на Донбассе превышают боевые — Матиос
Надо немедленно создавать систему военной юстиции, – убежден Анатолий Матиос

Небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014–2019 годах погибшими и умершими от болезней составляют 3379 человек, что превышает боевые потери во время войны на фронте, официально определенных как 3031 человек.

Об этом рассказал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

Также по небоевым причинам ранены и травмированы 10718 силовиков, по боевым причинам — 11694.

"Не буду детализировать, но армия и силовые структуры — часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, беспечности, плохой управляемости и т. д.", — отметил он.

Матиос убежден, что если бы не решение генерального прокурора Виталия Яремы создать военную прокуратуру в 2014 году, то управляемость государством была бы утрачена. Процветала бы анархия с оружием в руках, а количество преступлений и погибших было бы значительно больше.

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"Если мы хотим иметь боеспособную армию и силовые структуры, уменьшить небоевые потери — надо немедленно создавать систему военной юстиции. Армия выполняет приказы и уставы, если есть командование, военная прокуратура, военная полиция со следствием и военные суды по примеру Израиля", — считает Матиос .

Такие институты защищены особым статусом и гарантиями, реагируют быстро, понимают специфику, и их никакие вооруженные люди и война не запугают.

"Но вместо реформы даже то, что мы успели построить, — военную прокуратуру, — ликвидировали. Однажды военную прокуратуру уже уничтожали в 2012 году. Война 2014 года доказала ее крайнюю необходимость", — подытожил Матиос.

С начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных. Еще 499 воинов получили ранения.

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