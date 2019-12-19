Печальные цифры: Генштаб озвучил количество потерь на Донбассе

Обнародовали данные о количестве погибших в Донбассе. Фото: РБК

С начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных. Еще 499 воинов получили ранения.

Еще 78 украинских военнослужащих получили другие повреждения, об этом сообщили в пресс-центре Генерального штаба ВСУ.

Все данные – состоянием на 17 декабря 2019 года.

В Генштабе уточнили, что больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Небоевые потери составили 77 человек.

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С тех пор, как начались боевые действия в 2014 году на Востоке, потери армии составляют:

безвозвратные потери – 2 608 человек;

другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;

санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;

поврежденные – 2 251 человек.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году – 198 бойцов.