Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО

На Тернопольщине ветеран АТО 25-летний Николай Муравский расстрелял себя из автомата. Фото - facebook.com/mykola.muravskiy

6 января в Озерной на Тернопольщине прощаются с ветераном АТО 25-летним Николаем Муравским с позывным "Цибуля".

4 января он покончил с собой выстрелом из автомата "Калашникова", сообщил в Facebook друг Роман Семчишин.

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"Николай был лидером студенческих протестов против Януковича осенью 2013 года в Киеве, позже воевал против оккупантов на Мариупольщины в украинской добровольческой армии "Аратта", вообще вел осмысленную, жертвенную, гражданскую жизнь. И тут такое. Высокий, крепкий, смелый, талантливый, грамотный. Николай был лидером по натуре, лидерам всегда непросто. Самая большая, самая обидная ошибка в его 25-летней жизни перечеркнула, прекратила мощное жизненное движение героя", - написал Семчишин.

Осенью 2019 Николай Муравский вернулся из зоны боевых действий. У него осталась жена и двое детей. Как пишут его знакомые, у ветерана войны не выдержала психика и он пошел на такой шаг, как самоубийство.

В Кропивницком от взрыва гранаты в собственном доме погиб 57-летний ветеран АТО. Его жена также пострадала, она в больнице.