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пятница, 14 июня 2019 10:41

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе
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Остатки сбитого самолета Ил-76 в Луганске. Тогда погибли 49 украинских военных
Фото: с отрытих джерел
Остатки сбитого самолета Ил-76 в Луганске. Тогда погибли 49 украинских военных
Остатки сбитого самолета Ил-76 в Луганске. Тогда погибли 49 украинских военных
Остатки сбитого самолета Ил-76 в Луганске. Тогда погибли 49 украинских военных
Одно из последних фото бойцов перед вылетом

14 июня 2014 года в 00:50 наемники российской частной военной компании "Вагнер" сбили украинский транспортный самолет ИЛ-76. Трагедия произошла вблизи Луганского аэропорта. На борту находилось 49 человек, включая экипаж. Все погибли.

Десантники 25-й отдельной парашютно-десантной бригады должны были перевезти в Луганский аеропорт боевые машины пехоты и боеприпасы, чтобы в дальнейшем сопротивляться террористам вооруженного формирования ЛНР. В 23:00 3 транспортных самолета покинули днепропетровский аэропорт и вылетели в сторону Луганска.

Первый самолет сел без агрессии со стороны террористов, его разгрузили сразу после посадки

Боевики выстрелили по самолету из ПЗРК "Игла". Первые два раза промахнулись, потому экипаж совершал маневры, чтобы избежать столкновения. Третий выстрел попал в корпус самолета, который загорелся в воздухе и взорвался от удара о землю.

От взрыва тела десантников буквально разорвало пополам. Медики констатировали смерть от разрыва внутренних органов.

"Причиной смерти каждого ... стали грубые нарушения анатомической целостности тела, вызванные в результате комбинированного действия взрывной травмы, падения с большой высоты и действия открытого пламени", - говорится в приговоре по делу ИЛ-76.

Погибли:

Александр Белый (1976 г.р.) командир экипажа, гвардии полковник

Михаил Дьяков (1968 г.р.), руководитель воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор

Игорь Скачков (1977 г.р.), штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан

Сергей Телегин (1971 г.р.), руководитель технически эксплуатационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан

Владимир Буркавцов (1976 г.р.), бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант

Александр Козолия (1984 г.р.), старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант

Олег Павленко (1971 г.р.), старший техник, гвардии старший лейтенант

Александр Ковалик (1972 г.р.), старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик

Автор: с отрытих джерел
  Десантники не умирают - они идут в небо
Десантники не умирают - они идут в небо

Виктор Ментус (1982 г.р.), старший воздушный радист, гвардии прапорщик

Большая часть десантников была из Днепропетровщины.

Сергей Шумаков, старший стрелок, сержант

Виталий Бондаренко, гранатометчик, солдат

Юрий Ковальчук, командир боевой машины, сержант

Денис Каменев, стрелок-помощник гранатометчика, старший солдат

Валерий Алтунин, командир взвода, старший лейтенант

Павел Левчук, стрелок-зенитчик, солдат

Павел Коснар, командир отделения, младший сержант

Сергей Добропас, стрелок-зенитчик, старший солдат

Тарас Малышенко, стрелок-зенитчик, солдат

Анатолий Гордая, старший механик-водитель, старший солдат

Руслан Кулибаба, водитель-заправщик, сержант

Антон Самохин, слесарь-монтажник, старший солдат

Андрей Шульга, солдат

Андрей Дмитренко, солдат

Артем Скалозуб, старший наводчик, старший солдат

Артем Санжаровець, старший солдат

Сергей Мирошниченко, старший наводчик, старший солдат

Евгений Резников, командир орудия сержант

Константин Авдеев, старший наводчик, старший солдат

Сергей Лиснив, механик-водитель, солдат

Олег Коренченко, солдат

Сергей Москаленко, солдат

Илья Гайдук, солдат

Валерий Грабовой, заместитель командира батареи, старший лейтенант

Сергей Манул, техник, старший прапорщик

Александр Котов, стрелок-зенитчик, солдат

Сергей Шостак, стрелок-зенитчик, старший солдат

Антон Кузнецов, стрелок-зенитчик, старший солдат

Сергей Кучерявый, командир отделения, младший сержант

Александр Авраменко, стрелок-зенитчик, солдат

Станислав Дубяга, стрелок-зенитчик, солдат

Павел Никонов, стрелок-зенитчик, солдат

Владислав Кива, водитель-машинист заправочной машины, младший сержант

Виталий Бабан, командир отделения, сержант, родом из Кировоградщины

Сергей Кривошеев, механик-водитель, солдат

Ростислав Пронько, солдат

Игорь Токаренко, механик-водитель, солдат, с Луганщины

Сергей Гончаренко, командир орудия, младший сержант из Харьковской области

Олег Лефинцев, водитель-заправщик, старший солдат из Херсона

Виталий Бахур, заместитель командира батареи-инструктор ПДП, старший лейтенант со Львовщины.

Спасены:

Увидев атаку одного из самолетов, экипаж третьего Ила запросил отказ посадки и повернул обратно.

Следствие:

В досудебном расследовании выяснили, что руководство штаба знало о засаде, которую готовят боевики.

Виновным в катастрофе признали экс-начальника генерального штаба АТО, генерал-майора Виктора Назарова. 27 марта 2017 обвинили в служебной халатности и приговорили к 7 годам тюрьмы. Впоследствии он подал апелляцию на этот приговор и остается на свободе.

Сбивания самолета Ил-76 считается самой большой потерей украинской армии на момент начала войны.

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство по делу о сбитом военный самолет Ил-76. Виновным признали бывшего руководителя штаба АТО, генерал-майора Виктора Назарова.

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Дата
14
июня

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны в Донбассе

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