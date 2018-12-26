Не пускали россиян, запретили охоту: как в Украине прошло военное положение

26 декабря 2018-го в 14:00 президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании военного положения в Украине.

Военное положение ввели из-за агрессии России в Керченском проливе 26 ноября. Тогда во время мирного перехода украинские малые артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яни Капу" были атакованы российскими пограничниками.

Это первое военное положение за годы независимости Украины. Его ввели на 30 дней и могли бы продолжить в случае повторной агрессии со стороны России.

Автор: Радио.Свобода 10 областей в которых ввели военное положение

Военное положение ввели в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

Gazeta.ua разобралась, что изменилось для украинцев в этот период.

В Украину не пускали россиян

С введением военного положения в Украину не пустили более 1,5 тыс. россиян. Украина ввела ограничения въезда-выезда российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Так надеялись помешать российским спецслужбам отправлять в Украину диверсионные и шпионские группы.

Так же не пускают граждан РФ, которые не имеют необходимых документов и не могут четко сформулировать основания для въезда. Также россиянам запретили въезд из-за посещений Крыма и оккупированного Донбасса.

Крым закрыли для иностранцев

1 декабря в оккупированный Крым перестали пускать иностранцев. Исключением являются члены международных правозащитных организаций, медиа и гуманитарных миссий, которые оформили необходимые документы.

Иностранные граждане оказавшиеся в оккупированном Крыму до объявления военного положения, могли беспрепятственно вернуться.

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Вместо мобилизации сборы резервистов

11 декабря стартовали сборы резервистов первой очереди. Целью учений было повышение уровня боевой готовности в случае повторения агрессивных действий РФ. Привлекались люди, которые уже имеют военную подготовку и участвовали в боевых действиях. Министерство обороны Украины планирует закончить учения до начала зимних праздников.

Усиленный режим несения службы для МВД

Все силовые структуры были переведены на усиленный режим несения службы. Для координации МВД был создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель министра Вадим Троян. Для координации действий организовали региональные штабы.

Силовики усиленно охраняли вокзалы, железнодорожные станции, аэропорты и другие объекты инфраструктуры.

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Запрет на охоту и фейерверки

Во время военного положения в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской и Винницкой областях было официально запрещена охота. В первых трех запрет касался всей территории.

В Херсонской области запретили фейерверки.

В Одесской области привели в полную боевую готовность противовоздушную оборону.

Губернатор Запорожской области Константин Брыль попросил граждан носить с собой документы, удостоверяющие личность.

В Сумской области запретили развлекательные мероприятия.

Также во всех 10 областях ввели запрет на снятие военной техники и учений дронами.

За 3 недели действия военного положения Украина значительно укрепила свою обороноспособность. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с воинами 72 механизированной бригады в зоне проведения операции Объединенных сил.