Порошенко отчитался о результатах военного положения

Военное положение действует до 26 декабря. Фото: ukranews.com

За 3 недели действия военного положения Украина значительно укрепила свою обороноспособность.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с воинами 72 механизированной бригады в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Усиленная противовоздушная оборона. Мы нарастили силы и средства в воздушных силах на угрожаемых направлениях. Повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территориях 10 областей, граничащих с Россией... Резервисты стоят в очередях в военкоматы, готовы немедленно быть направлены в ряды Вооруженных сил. Сейчас наши воины учатся на полигонах, в учебных центрах. В короткие сроки бригады были доукомплектованы бойцами первой очереди резерва... Наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент ответить на провокационные действия агрессора", - заверил президент.

Он отметил, что обо всех результатах рассказать не может.

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26 ноября на внеочередном заседании Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины и ее внутренних водах Азово-Керченской акватории. Он действует до 26 декабря. Соединения и части Вооруженных сил Украины привели в состояние полной боевой готовности. Военные проводят боевые слаживания.