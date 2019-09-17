"Не ищите врагов, они уже вас нашли" – Карпюк дал совет украинцам

Экс-пленник Кремля говорит, что для развития украинцы должны консолидироваться. Фото: ВВС

Найбольшее достижение украинцев за время независимости - это свобода.

Такое мнение на пресс-конференции высказал бывший пленник Кремля Николай Карпюк.

"У нас некоторое время не было своего государства, когда у нас провозгласили независимость, мы не имели ни культуры, ни традиций, ни элит политических. И сейчас постепенно мы все формируем, для этого требуется определенное время, но у нас все получится", - говорит он.

Карпюк добавил, что очень доволен результатами президентских и парламентских выборов в Украине.

"На смену нашему поколению приходят молодежь. Пришли люди поколения 80-х годов, а это люди другие ментально, без "совка" в головах. Я не говорю, что они лучше, или хуже - они другие", - добавил он.

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Экс-пленник говорит, что Украине нужно наладить диалог между всеми слоями общества для того, чтобы развивать страну.

"Я говорю всем нашим политикам - не боритесь между собой, ищите себе врагов - враги уже вас нашли. Превратите политическую борьбу на соревнования и пусть победит тот, кто больше принесет развития Украины", - говорит он.

Николай Карпюк - заместитель председателя партии УНА-УНСО. Захваченный в плен 17 марта 2014 года во время поездки в Москву. Туда его делегировало руководство "Правого сектора" для якобы встречи с руководством РФ. Россияне обвиняют его в участии в І Чеченськой войне, руководстве бандой и участие в ней, и убийстве и покушении на убийство двух российских солдат. 26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил Карпюка до 22,5 лет колонии строгого режима. Освобожден 7 сентября после обмена с РФ.