Кого спасли из плена России: подробности

Украинских политзаключенных Владимира Балуха, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Евгения Панова, Олега Сенцова, Артура Панова, Эдема Бекирова, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клиха и Алексея Сизоновича и 24 украинских моряков выпустили на свободу. Обменяли на россииян и боевиков, что сидели в украинских тюрьмах.

Пленников передали украинской стороне в Москве. Накануне россияне выпустили на волю Владимира Прысича, Романа Терновского и Александра Стешенко, срок заключения которых истек.

Владимир Балух

Родом из села Серебрянка Роздольнецького района. Был фермером, всю жизнь вел проукраинскую деятельность. Не поддержал аннексию Крыма русскими. Вывесил украинский флаг в своем дворе, а на заборе установил табличку "Улица Героев Небесной Сотни". Балуха задержали 13 марта 2017 - обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к 3 годам и 7 месяцам в исправительной колонии города Керчь.

Автор: Аргумент Владимир Балух вел проукраинскую деятельность в Крыму еще до аннексии

19 марта 2018 объявил голодовку в знак протеста против неправомерного приговора, а прекратил 9 октября 2018. 14 февраля его этапировали в колонию №4 в городе Торжок Тверской области России. Права и свободы Владимира Балуха нарушаются руководством всех российских тюрьм. Его неоднократно избивали, пытали голодом и холодом.

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Александр Кольченко

Родился и вырос в Симферополе. Не поддержал вторжение России в Крым. Оккупанты захватили активиста 16 мая 2014, по подозрению в поджоге офисов правящей российской партии "Единая Россия", "Русской общины Крыма", а также попытке заложить взрывчатку у Вечного огня.

Автор: 112 канал Александр Кольченко был анархистом

23 мая 2014-го года, сразу перевезли в следственный изолятор Лефортово в Москве. 25 августа 2015 дали 10 лет за якобы участие в террористической группировке и совершении теракта. Этапировали в исправительную колонию № 6 города Копейск Челябинской области.

Евгений Панов

С Энергодара Запорожской области, до войны работал на Запорожской атомной электростанции водителем. Служил в 37-й мотопехотном батальоне под позывным "Юджин". Был одним из лидеров организации "Самооборона Энергодара" и членом исполкома Энергодарской горсовета.

Россияне захватили его в плен 7 августа 2016-го на адмигранице с Крымом. Сразу после задержания к Евгению применили пытки, били железной трубой по голове и почкам. Обвиняют его в подготовке диверсий на оккупированном полуострове.

Автор: Цензор.Нет Евгений Панов был волонтером, воевал в зоне АТО

17 июля 2018 так называемый Верховный суд Крыма вынес приговор - до 8 лет колонии строгого режима. 8 февраля 2019 его перевезли в СИЗО №6 российского города Омск.

Роман Сущенко

Корреспондент информационного агентства "Укринформ" во Франции. Затримний 30 сентября 2016 года он посещал Москву в к родственникам. Его обвинили в шпионаже и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Автор: РусСМИ Павел Гриб поддерживал Євромайдан

Этапировали в колонию №11 в Кировской области, города Кирово-Чепецк, село Утробин в России.

Сущенко имеет орден "За мужество" 3-й степени и является лауреатом премии Национального союза журналистов Украины за защиту свободы слова. Кроме этого, он орден Андрея Сахарова "За мужество".

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Павел Гриб

Исчез 24 августа 2017, когда возвращался из Беларуси. Встречался с россиянкой Татьяной Ершовой. Познакомились в российской социальной сети "Вконтакте" (запрещена в Украине. - Gazeta.ua). После свидания пошел на автовокзал в городе Гомель. Там его схватили неизвестные.

Автор: РусСМИ Павел Гриб поддерживал Євромайдан

Гриба нашли 7 сентября 2017 в следственном изоляторе города Краснодар. Объявили подозрение в склонении к теракту. Северокавказский окружной военный суд приговорил его к шести годам колонии. Заседание состоялось в Ростове-на-Дону. В знак протеста пленник объявил голодовку 29 марта он прекратил голодовку, из-за ухудшения состояния здоровья.

К пленнику не допускают украинских врачей. Он страдает портальной гипертензией - без лекарств может начаться внутреннее кровотечение. У Павла ухудшилось зрение и функция свертывания крови.

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Николай Карпюк

Был заместителем председателя партии УНА-УНСО. Захвачен в плен 17 марта 2014 во время поездки в Москву. Туда его делегировало руководство "Правого сектора" для якобы встречи с руководством РФ. Россияне обвиняют его в участии в Чеченской войне, руководстве бандой и участие в ней, и убийстве и покушении на убийство двух российских солдат.

Автор: Укринформ Николай Карпюк был заместителем председателя партии УНА-УНСО

26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил Карпюка до 22,5 лет колонии строгого режима.

Станислав Клих

Кевлянин, работал преподавателем Киевского транспортно-экономического колледжа. В 2004-2014 годах был членом партии "Партии Регионов". Русские захватили его в плен 11 августа 2014-го года во время поездки к знакомой, проживавшей в российском городе Орел.

Автор: Зеркало недели Павел Клих не поддерживал евроинтеграцию, имел пророссийские взгляды

О том, что Клих попал в плен русские сообщили его матери: посреди ночи написали СМС. Обвинили его в участии в I Чеченской войне. 26 мая 2016 его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Автор: Зеркало недели Павел Клих не поддерживал евроинтеграцию, имел пророссийские взгляды

За все время плена Станислав подвергся пыткам, которые привели к непоправимым изменениям в его психике.

Алексей Сизонович

Житель Краснодона, задержан в сентябре 2016-го российскими пограничниками когда он ехал в город Донецк Ростовской области. Обвиняют в организации терактов на территории Украины и России.

Автор: Радио.Свобода Алексея Сизоновича обвинили в терроризме

Пытки, которые осуществляли по отношению к нему привели к 2-х случаев клинической смерти. 31 июля 2017 Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Олег Сенцов

Крымчанина задержали оккупанты в Симферополе в мае 2014 года. Обвинили в организации терактов в Крыму. Якобы он лидер террористической группы и готовил в составе террористической организации к осуществлению взрывов в ночь на 9 мая 2014 самодельных взрывных устройств у мемориала "Вечного огня" и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогов офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года.

Автор: Газета "День" Олег Сенцов начал вести антироссийскую деятельность во время оккупации Крыма

25 августа 2015 в 14:30 по киевскому времени в Ростове-на-Дону судья Сергей Михайлюк приговорил Олега Сенцова до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В тюрьме режиссер голодал 198 дней. Требовал освободить всех украинских политзаключенных.

Автор: россми Артура Панова обвиняют в терроризме

Артур Панов

Украинский активист независимый журналист. Был похищен и перевезен в РФ в начале 2015 года. Нашелся в российской колонии №22 города Кемерово. Россияне обвинили его в терроризме и осудили на 5 лет. В 2017 году объявили, что парень погиб в тюрьме. Однако этот фейк опровергли. Впоследствии Артур объявил голодовку с требованием экстрадиции в Украину.

Автор: россми Активист имеет инвалидность из-за ампутированной ноги, сахарный диабет и проблемы с сердцем

Эдем Бекиров

Бекирова задержали 12 декабря 2018-го года. Обвиняют в распространении 10 кг тротила и боевых патронов. По свидетельству "свидетеля" Бекиров передал ему взрывчатку и боеприпасы, которые он должен был спрятать в районе Красноперекопска, но решил раскрыть этот замысел спецслужбам ФСБ.

МОРЯКИ

Украинские моряки попали в плен 25 ноября 2018. Перегоняли МБАК "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" из порта Одессы в порт Мариуполь. В Черном море в 21:20 на них напали российские пограничники. Буксир подвергся тарану российского военного судна "Дон", вместе с этим оккупанты подняли в воздух военные авиацию.

Россияне захватили в плен 24 моряка - Романа Мокряка, Дениса Гриценко, Юрия Безъязычного, Богдана Головаша, Богдана Небылицу, Сергея Попова, Владислава Костышина, Вячеслава Зинченко, Андрея Опрыско, Сергея Цибизова, Олега Мельничука, Владимира Лисового, Андрея Шевченко, Юрия Будзило, Сергея Чулибу, Михаила Власюка, Виктора Безпальченко, Владимира Терещенко, Евгения Семидоцкого, Владимира Варимеза и офицера СБУ Андрея Драча. Троих из них ранили -Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера. У Василия Сороки осколком снаряда повредило нервы и артерии в левом предплечье.

Автор: Сегодня Не признали себя виновными, называют себя военнопленными

Моряков обвиняют в якобы нарушении государственной границы с РФ.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в которой признала незаконным задержание украинских моряков. 14 марта в Организации объединенных наций моряков признали военнопленными.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, что Россия должна немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков и вернуть три корабля.

С начала вторжения России на территорию Украина и аннексии Крыма было незаконно захвачено более 200 граждан Украины. Их, вопреки Конвенции об оккупированных территориях, судили и вывезли в тюрьмы РФ.

С 2014-го Украине удалось вернуть часть политзаключенных. Какими способами это сделали и как еще можно вернуть пленников, Gazeta.ua рассказала Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы.