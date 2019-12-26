Названа дата обмена пленными "всех на всех"

Точное количество пленных, которые будут переданы в рамках обмена, пока неизвестна

Украинская сторона и представители самопровозглашенных ЛДНР согласовали точную дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

Его проведут 29 декабря, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на два источника, которые знают о содержании переговоров.

Отмечается, что на сегодняшний день дата обмена не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться.

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"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное", - сказал собеседник СМИ.

Точное количество пленных, которые будут переданы в рамках обмена, пока неизвестна.

По словам издания, эту дату подтвердили два информированных собеседники. Оба просили не указывать к какой из сторон они принадлежат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что обмен пленными задерживается, потому что Киев пытается вернуть максимальное количество людей. По его словам, одна группа уже точно готова к обмену.